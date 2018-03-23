МЧС вновь не обнаружило вредных веществ в воздухе у полигона "Ядрово"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вредных веществ в воздухе в районе подмосковного мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе не больше, чем максимально допускают нормы, сообщил РИА Новости в пятницу представитель МЧС России.

"В течение суток лабораториями МЧС и Роспотребнадзора проводились замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.

На месте круглосуточно работают оперативные группы и две передвижные лаборатории, которые отслеживают состояние воздуха.

На территории "Ядрово" введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа – к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

По последним данным регионального Минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день — обратились 68 детей, никто не госпитализирован.