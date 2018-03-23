МЧС вновь не обнаружило вредных веществ в воздухе у полигона "Ядрово"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вредных веществ в воздухе в районе подмосковного мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе не больше, чем максимально допускают нормы, сообщил РИА Новости в пятницу представитель МЧС России.
"В течение суток лабораториями МЧС и Роспотребнадзора проводились замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.
На месте круглосуточно работают оперативные группы и две передвижные лаборатории, которые отслеживают состояние воздуха.
По последним данным регионального Минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день — обратились 68 детей, никто не госпитализирован.