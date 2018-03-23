В Челябинске обстреляли машину скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар – РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи обстреляли ночью в пятницу во дворе дома в Челябинске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

"Сообщение о стрельбе по автомобилю скорой помощи зарегистрировано в челябинской полиции. Происшествие случилось в 01.30 пятницы (23.30 мск четверга), когда автомобиль находился на вызове по улице Набережная, во дворе жилого дома. Пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что повреждения получила только машина – она совершенно новая, была куплена в конце прошлого года.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, идет поиск подозреваемых, добавили в ГУ МВД.