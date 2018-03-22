В Волоколамске за день за помощью обратились 68 детей

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В четверг за медицинской помощью в Волоколамске обратились 68 детей, в том числе и страдающие наследственными заболеваниями, никто из них не госпитализирован, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Минздрава Подмосковья.

"Вчера в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, сегодня, на данный период времени — 68 детей. Никто из обратившихся не госпитализирован. Кроме того, из шестерых детей, поступивших вчера в Волоколамскую больницу, трое — переведены в Филатовскую клиническую больницу, остальные — выписаны в удовлетворительном состоянии. Юные пациенты, которые были переведены в Филатовскую больницу, находятся там под наблюдением", — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что это были дети с бронхиальной астмой, системным заболеванием, по предварительным данным с наследственной врожденной патологией. Сегодня зафиксированы обращения детей, в первую очередь, с аллергическими реакциями. Порядка 15 обращений связаны с вирусными заболеваниями, что объясняется погодными условиями. Роста обращений сегодня не зафиксировано.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Жители Волоколамска вышли на митинг после массового отравления детей

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.