Суд в Москве продлил арест трем участникам "Артподготовки"*

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест трем лидерам запрещенного экстремистского движения "Артподготовка"* по делу о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд продлил до 25 июня арест Андрею Кепти и Юрию Корному, Андрею Толкачеву арест продлен до 9 июля", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Корный, Кептя и Толкачев в рамках движения "Артподготовка"* планировали поджечь декорации и мусор, сложенный рядом с Красной площадью в Москве.

Им предъявлены обвинения по статьям "Приготовление к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" и "Участие в террористическом сообществе".

По объединенному уголовному делу о подготовке теракта проходят также Александр Свищев, Надежда Петрова и Вячеслав Мальцев.

*Запрещенная в России экстремистская организация