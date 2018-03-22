Резервный борт "Саратовских авиалиний" вылетел в Сургут вместо Як-42

САРАТОВ, 22 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажиры "Саратовских авиалиний", которые в четверг не смогли вылететь из Саратова в Сургут из-за срабатывания предупреждающей сигнализации одного из двигателей самолета Як-42, отправились к месту назначения на резервном борте, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.
"Они (пассажиры) вылетели на резервном самолете Як-42 в 16.17 по местному времени (15.17 мск)", — сказала собеседница агентства.
Ространснадзор во вторник предписал приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, находящихся в парках российских авиакомпаний. Это связано с расследованием причин авиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Орск 11 февраля, в которой погиб 71 человек. Росавиация, в свою очередь, сообщила, что направила "Саратовским авиалиниям" директиву о приостановке полетов Ан-148. При этом в другие авиакомпании подобная директива не направлялась.