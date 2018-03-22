Подозреваемый в подрыве дома в Мурманске находится под охраной в больнице

МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи выставили охрану у палаты мужчины, который признался в организации взрыва бытового газа в жилом доме Мурманска для совершения самоубийства, сообщил журналистам руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Никита Киселев.

"Сейчас он в реанимационном отделении, у его палаты выставлена охрана", — сказал Киселев.

Как в свою очередь пояснил и.о. руководитель СУ СКР по Мурманской области Андрей Ефремов, следователям удалось допросить молодого человека, в квартире которого произошел взрыв. Он сознался в том, что собирался совершить самоубийство.

"Он (подозреваемый) находится в тяжелом состоянии, он неконтактен, переведен в состояние медикаментозной комы, мы обеспечиваем его безопасность", — сказал Ефремов. По его словам, подозреваемый назвал причины, по которым собирался покончить с собой – следователи подтверждают, что это не было доведением до самоубийства, его поступок не был следствием чьих-либо противоправных действий.

Во время сбора доказательств следователи обнаружили, что все четыре конфорки газовой плиты на кухне в квартире, где произошел взрыв, находились во включенном положении, кроме того, был перерезан гибкий шланг, отходящий от основной трубы и примыкающий к плите, рядом обнаружены ножницы.

Жилец во время допроса подтвердил суицидальные намерения, для чего, по словам Ефремова, он включил конфорки газовой плиты, перерезал шланг.

Обвинение подозреваемому пока не предъявлено, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц общественно-опасным способом".

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась часть дома, полностью разрушены три квартиры. Погибли три человека. В СК ранее сообщили, что в качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования жильцом дома.