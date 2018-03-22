РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Подозреваемый в подрыве дома в Мурманске находится под охраной в больнице

15:1622.03.2018
(обновлено: 15:17 22.03.2018)
02594
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкМногоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк

МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи выставили охрану у палаты мужчины, который признался в организации взрыва бытового газа в жилом доме Мурманска для совершения самоубийства, сообщил журналистам руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Никита Киселев.

"Сейчас он в реанимационном отделении, у его палаты выставлена охрана", — сказал Киселев.

Как в свою очередь пояснил и.о. руководитель СУ СКР по Мурманской области Андрей Ефремов, следователям удалось допросить молодого человека, в квартире которого произошел взрыв. Он сознался в том, что собирался совершить самоубийство.

Спасатели МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске. 20 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
Жительница Мурманска "чудом" спаслась, уехав из дома, где взорвался газ
"Он (подозреваемый) находится в тяжелом состоянии, он неконтактен, переведен в состояние медикаментозной комы, мы обеспечиваем его безопасность", — сказал Ефремов. По его словам, подозреваемый назвал причины, по которым собирался покончить с собой – следователи подтверждают, что это не было доведением до самоубийства, его поступок не был следствием чьих-либо противоправных действий.

Во время сбора доказательств следователи обнаружили, что все четыре конфорки газовой плиты на кухне в квартире, где произошел взрыв, находились во включенном положении, кроме того, был перерезан гибкий шланг, отходящий от основной трубы и примыкающий к плите, рядом обнаружены ножницы.

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва газа. 20 марта 2018
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
В Мурманске жилец обрушившегося дома сознался в его подрыве
Жилец во время допроса подтвердил суицидальные намерения, для чего, по словам Ефремова, он включил конфорки газовой плиты, перерезал шланг.

Обвинение подозреваемому пока не предъявлено, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц общественно-опасным способом".

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась часть дома, полностью разрушены три квартиры. Погибли три человека. В СК ранее сообщили, что в качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования жильцом дома.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена