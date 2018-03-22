Подозреваемый в подрыве дома в Мурманске находится под охраной в больнице

МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи выставили охрану у палаты мужчины, который признался в организации взрыва бытового газа в жилом доме Мурманска для совершения самоубийства, сообщил журналистам руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Никита Киселев.
"Сейчас он в реанимационном отделении, у его палаты выставлена охрана", — сказал Киселев.
Как в свою очередь пояснил и.о. руководитель СУ СКР по Мурманской области Андрей Ефремов, следователям удалось допросить молодого человека, в квартире которого произошел взрыв. Он сознался в том, что собирался совершить самоубийство.
Во время сбора доказательств следователи обнаружили, что все четыре конфорки газовой плиты на кухне в квартире, где произошел взрыв, находились во включенном положении, кроме того, был перерезан гибкий шланг, отходящий от основной трубы и примыкающий к плите, рядом обнаружены ножницы.
Обвинение подозреваемому пока не предъявлено, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц общественно-опасным способом".
Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась часть дома, полностью разрушены три квартиры. Погибли три человека. В СК ранее сообщили, что в качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования жильцом дома.