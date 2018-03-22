Выбросы с полигона "Ядрово" не угрожают Москве, считает эксперт

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ситуация с выбросами на полигоне "Ядрово" в подмосковном Волоколамске не несет угрозы для Москвы, заявил в четверг РИА Новости экологический гражданский активист, член экспертного совета министерства экологии и природопользования Московской области Анатолий Баташев.

"Волоколамск находится исключительно далеко от Москвы, поэтому от полигона "Ядрово" Москва не может пострадать", — сказал он.

Батышев также отметил, что у Москвы существует системная проблема с утилизацией мусора и для того, чтобы ее решить, двум регионам необходимо разработать единую территориальную схему по обращению с отходами.

"У Москвы системная проблема, потому что московский мусор вывозится в Подмосковье. Сейчас происходит такая ситуация, что у Москвы своя территориальная мусорная схема, у Подмосковья своя. Москве и Подмосковью сейчас срочно нужно разработать единую территориальную схему по обращению с отходами", — заключил эксперт.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска. Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном "Ядрово".