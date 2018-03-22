Под Уфой столкнулись восемь автомобилей

УФА, 22 мар – РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись под Уфой, среди которых была и машина скорой помощи с больным в салоне, в результате массовой аварии пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.

По данным ведомства, ДТП произошло в четверг утром на автодороге Уфа-Булгаково.

"Сначала столкнулись Lexus, Лада Калина и автомобиль скорой медицинской помощи, в которой из Стерлитамака в Уфу везли больного. На месте аварии остановилась машина Mazda, из него вышел пассажир, и в этот момент его сбила проезжавшая мимо Газель. После этого рядом столкнулись еще три легковых автомобиля", — говорится в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, на месте аварии оказана помощь троим участникам дорожного движения. Ведется разбирательство.

