Курганские власти доложили Кузнецовой об обстоятельствах стрельбы в школе

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар — РИА Новости. Власти Курганской области доложили уполномоченному при президент РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, приехавшей в регион в четверг, об обстоятельствах стрельбы в школе Шадринска и оказываемой пострадавшим помощи, сообщила пресс-служба губернатора региона.

В среду 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам в школе города Шадринска Курганской области. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

"В связи с ЧП в школе города Шадринск уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 22 марта прибыла в регион с рабочим визитом… Утром состоялась встреча Анны Кузнецовой с заместителем губернатора области по социальной политике Александром Карповым и уполномоченным при губернаторе по правам ребенка Аленой Лопатиной. Карпов рассказал первичную информацию о происшествии, об оказываемой пострадавшим детям помощи, проводимой работе в школе, а также с родителями учеников", — говорится в сообщении.

Кузнецова и Лопатина проанализировали возможные недостатки в работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также руководства и сотрудников образовательного учреждения, уточняется в сообщении. Для подробного изучения ситуации участники совещания выехали в Шадринск, где Кузнецова посетит школу, встретится с учащимся, родителями и учителями, сообщает пресс-служба.

После Кузнецова проведет в правительстве области в Кургане межведомственное оперативное совещание руководителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для выявления причин ЧП в школе Шадринска и оценки действий системы профилактики, добавляется в сообщении.