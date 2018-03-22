Поезд, локомотив которого под Тверью сошел с рельсов, продолжил свой путь

ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Пассажирский поезд Санкт-Петербург — Белгород, локомотив которого сошел с рельсов в Тверской области, продолжил движение по маршруту, сообщает Октябрьская железная дорога.
"Поезд №119 Санкт-Петербург — Белгород, ранее остановленный на перегоне Елизаровка — Осеченка, отправился далее по маршруту следования в 8.21 (мск). Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме по обоим путям", — информирует Октябрьская железная дорога.
По ее данным, время задержки поезда по прибытии на станцию назначения составит порядка 2 часов.
Как отмечает дорога, в 5.15 мск на перегоне Елизаровка – Осеченка элктровоз поезда наехал на посторонний предмет при скорости в 5 километров в час. Причины произошедшего выясняются.