В районе Волоколамска вновь ощущается резкий запах

ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. Резкий запах ощущается за несколько километров при подъезде к Волоколамску, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах с полигона "Ядрово". На территории полигона ввели режим ЧС. В среду ночью на нем произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились 57 детей, пятерых госпитализировали.
Позднее у здания ЦРБ произошла потасовка. Собравшиеся у больницы люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова.
Сейчас у ЦРБ обстановка спокойная, людей, помимо обслуживающего персонала, практически нет. Рядом с приемным отделением дежурит машина полиции.