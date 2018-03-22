В районе Волоколамска вновь ощущается резкий запах

Ситуация с мусорным полигоном в Волоколамске (29)

Машина выезжает с территории полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области

Машина выезжает с территории полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области

ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. Резкий запах ощущается за несколько километров при подъезде к Волоколамску, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

При этом в самом городе запаха не чувствуется, в том числе у Центральной районной больницы, куда накануне местные жители обращались из-за ухудшения самочувствия.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах с полигона "Ядрово". На территории полигона ввели режим ЧС. В среду ночью на нем произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились 57 детей, пятерых госпитализировали.

Ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе.

Позднее у здания ЦРБ произошла потасовка. Собравшиеся у больницы люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова.

Сейчас у ЦРБ обстановка спокойная, людей, помимо обслуживающего персонала, практически нет. Рядом с приемным отделением дежурит машина полиции.