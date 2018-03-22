В Екатеринбурге мужчина признался, что прописал у себя 20 тысяч иностранцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Житель Екатеринбурга признался в том, что прописал у себя в квартире за 10 лет порядка 20 тысяч иностранных граждан, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.

Ранее агентство СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга фиктивно прописал в своей квартире 6,8 тысячи человек, в том числе почти всех — уже после возбуждения полицией дела о незаконной регистрации первых 57 человек. Региональное СУСК РФ начало доследственную проверку по факту данной информации.

"В прокуратуре Екатеринбурга был опрошен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период около 10 лет зарегистрировал порядка 20 тысяч иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения", — уточняет прокуратура, добавляя, что гражданину в упомянутой квартире принадлежат лишь 16 квадратных метров, ранее он допрашивался в качестве подозреваемого, но обвинение ему не предъявлялось, а мера пресечения не избиралась.

Старший помощник прокурора области Марина Канатова рассказала РИА Новости, что мужчина прописывал приезжих по месту пребывания, а не по месту жительства, то есть прописка была временной.

"Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала от начальника УМВД Екатеринбурга активизировать расследование данного уголовного дела, приняв меры по пресечению новых фактов совершения преступления в сфере незаконной миграции", — отмечает прокуратура.

В МВД, в свою очередь, РИА Новости ранее сообщили, что дадут оценку ситуации. "Сложившейся ситуации руководством ГУМВД по Свердловской области будет дана принципиальная оценка. Кроме того, этот случай стал очередным примером наличия в действующем законодательстве очевидных пробелов в плане регистрации иностранных граждан, над устранением которых сейчас работают соответствующие специалисты", — сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.