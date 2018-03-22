Массовое отравление в Волоколамске: жители вышли на митинг

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По меньшей мере полторы тысячи человек вышли на митинг у здания Центральной районной больницы в Волоколамске после того, как туда поступили десятки детей с тошнотой, рвотой и сыпью на коже.

Местные жители требовали встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и другими чиновниками.

Массовое отравление

Ранее в Волоколамске 57 детей обратились за медицинской помощью, пятерых из них госпитализировали.

Ученики из разных школ города жаловались на тошноту и головокружение. Одного ребенка госпитализировали с повышенным давлением, четверо остальных остались в больнице по настоянию родителей. У четверых детей образовалась сыпь на коже, их осмотрел дерматолог. У всех детей взяли кровь для исследований.

Ранее в ночь на среду на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа. Источник РИА Новостей заявил, что утечка устранена. От жителей района поступали жалобы на неприятный запах, идущий от полигона.

Меры по предотвращению ситуации

Ситуация с отравлением не оставила равнодушной уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову. Омбудсмен обратилась к спецпредставителю главы государства по экологии, губернатору Подмосковья, а также в Следственный комитет и прокуратуру России.

Позже в СК сообщили о планах проверить уровень сероводорода на полигоне "Ядрово" и о возможности возбуждения уголовного дела о загрязнении атмосферы.

Также рабочую группу создала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая обратилась в Минздрав, ГУВД и прокуратуру Московской области. Однако омбудсмен усомнилась в том, что причиной массового отравления мог стать мусорный полигон, в связи с чем она призвала рассмотреть и другие версии, включая версию пищевого отравления.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре сообщили о 24 исследованиях на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. При этом превышения предельно допустимых концентраций не было выявлено.

В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что губернатор региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а сам полигон накроют дополнительным слоем грунта, также создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Помимо этого, власти района сообщали, что на территории полигона введен режим ЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также заявил о необходимости отправить на отдых максимальное количество детей из Волоколамска. В пресс-службе главы региона опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения о планах Воробьева эвакуировать детей из Волоколамска. Кроме того, с субботы 24 марта прекратится завоз отходов на действующее тело полигона.