Массовое отравление в Волоколамске: жители вышли на митинг

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По меньшей мере полторы тысячи человек вышли на митинг у здания Центральной районной больницы в Волоколамске после того, как туда поступили десятки детей с тошнотой, рвотой и сыпью на коже.
Местные жители требовали встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и другими чиновниками.
Массовое отравление
Ранее в Волоколамске 57 детей обратились за медицинской помощью, пятерых из них госпитализировали.
Ранее в ночь на среду на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа. Источник РИА Новостей заявил, что утечка устранена. От жителей района поступали жалобы на неприятный запах, идущий от полигона.
Меры по предотвращению ситуации
Ситуация с отравлением не оставила равнодушной уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову. Омбудсмен обратилась к спецпредставителю главы государства по экологии, губернатору Подмосковья, а также в Следственный комитет и прокуратуру России.
Также рабочую группу создала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая обратилась в Минздрав, ГУВД и прокуратуру Московской области. Однако омбудсмен усомнилась в том, что причиной массового отравления мог стать мусорный полигон, в связи с чем она призвала рассмотреть и другие версии, включая версию пищевого отравления.
Помимо этого, в Роспотребнадзоре сообщили о 24 исследованиях на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. При этом превышения предельно допустимых концентраций не было выявлено.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также заявил о необходимости отправить на отдых максимальное количество детей из Волоколамска. В пресс-службе главы региона опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения о планах Воробьева эвакуировать детей из Волоколамска. Кроме того, с субботы 24 марта прекратится завоз отходов на действующее тело полигона.