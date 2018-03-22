В Москве задержали экс-депутата Госдумы Варшавского

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка "Петрокоммерц", сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 миллиардов рублей рублей, принадлежащих коммерческому банку", — сообщила Волк.

По данным полиции, Варшавский совместно с соучастниками разработал план хищения денег из банка "Петрокоммерц", у которого была отозвана лицензия в 2015 году.

"Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил", — сообщила Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество). Бывшего депутата задержали, решается вопрос о мере пресечения.