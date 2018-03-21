В Волоколамске в больницу обратились 60 человек

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Шестьдесят человек обратились за медицинской помощью из-за запаха с полигона "Ядрово", анализы не подтвердили отравление, сказал журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Обратились сегодня 60 человек, шесть попросили госпитализацию", — сказал Воробьев в среду вечером и добавил, что результаты анализов не подтверждают отравление.

По словам губернаторы, на время дегазации полигона в районе будет работать бригада из 12 врачей.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Но Роспотребнадзор не нашёл в воздухе превышения нормативов по содержанию вредных веществ.