МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что включит спецпредставителя Александра Чупракова в инициативную группу по ситуации на полигоне "Ядрово", он будет отвечать за экологию.

"Мы договорились с инициативной группой, что я введу спецпредставителя А. Чупракова, который будет отвечать за все, что происходит в части экологии. Это заместитель председателя (регионального) правительства, который отвечает как раз за этот блок вопросов. Человек подготовленный, образованный, глубоко знающий тему всего Подмосковья и, в частности, Волоколамска", — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что нагрузка на полигон "Ядрово" на время рекультивации будет снижена.

"По сути, практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются. Такое было требование жителей и инициативной группы", — заявил он.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл в воздухе Волоколамска превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ.