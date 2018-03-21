Житель Свердловской области зарегистрировал в квартире семь тысяч человек

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Следователи проверяют миграционный отдел полиции в Свердловской области, где местный житель зарегистрировал в одной квартире около семи тысяч человек, сообщает Следственный комитет РФ.

"В Свердловской области организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции в связи с регистрацией местным жителем в одной квартире порядка семи тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи установят все обстоятельства, опросят владельца квартиры и должностных лиц миграционного отдела полиции, а также проанализируют соответствующую документацию.