В Москве обрушилась кровля административного здания

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Кровля административного здания, находящегося на реконструкции, обрушилась в центре Москвы на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил в среду столичное управление МЧС.

Ранее "Пятый канал" сообщил об обрушении кровли крыши в московской школе. Сообщалось, что имеются погибшие и пострадавшие.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное обрушение фасада и кровли в трехэтажном административном здании, находящемся на реконструкции, на общей площади около 80 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями проводится обследование здания.", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

В свою очередь источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что в результате обрушения были повреждены четыре припаркованных легковых автомобиля.