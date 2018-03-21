Массовое отравление детей в Волоколамске: жители винят полигон "Ядрово"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Порядка 50 учеников разных школ Волоколамска в среду обратились к медикам с жалобами на тошноту и головокружение. Местные жители считают, что причиной массового отравления детей стал полигон твердых бытовых отходов "Ядрово". Разбираться в ситуации будут региональные власти, общественники, омбудсмены, Следственный комитет и Генпрокуратура.

Ранее от жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, идущий от полигона "Ядрово". В среду выяснилось, что ночью на полигоне произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в этот же день в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Местные жители считают, что ухудшение самочувствия детей связано с работой полигона.

Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска. Специалисты Минздрава Подмосковья в свою очередь не связывают обращения с полигоном "Ядрово".

Что произошло



Как сообщила пресс-служба правительства Подмосковья со ссылкой на слова зампреда Александра Чупракова, запах появился ночью из-за выброса свалочного газа в результате понижения атмосферного давления. Места выбросов были выявлены и затомпонированы — однако власти признали, что принятые меры не гарантируют того, что новые неприятные запахи на полигоне больше не появятся.

В среду вечером в Волоколамск прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Его визит ознаменовался потасовкой у ЦРБ, куда местные жители обращались в связи с ухудшением самочувствия. Собравшиеся у медучреждения люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова. В толпе были слышны свист и выкрики.

По итогам краткого совещания, которое прошло в ЦРБ, губернатор Воробьев заявил о необходимости отправить на отдых максимальное количество детей из Волоколамска. При этом он опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в связи с инцидентом в Волоколамске необходимо эвакуировать детей из города.

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать", — сказал губернатор. Его слова цитируются в его Telegram-канале.

По словам Воробьева, активная стадия рекультивации полигона "Ядрово" начнется на следующий неделе, к 15 июня все процедуры должны быть завершены. Губернатор Московской области отметил, что все необходимые контракты заключены: порядка 120-140 миллионов рублей будут инвестированы в полигон и он будет полностью законсервирован.

Детский омбудсмен и СПЧ



Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в связи с инцидентом обратилась к спецпредставителю главы государства по экологии, губернатору Подмосковья, в Следственный комитет и прокуратуру РФ. В составе специальной комиссии областного правительства в Волоколамск, где был создан оперативный штаб, поехала и детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову и в ряд других инстанций с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в Волоколамске.

Кроме того, СПЧ попросил срочно отреагировать и прокурора Московской области Алексея Захарова, руководителя Роспотребнадзора Анну Попову, уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерину Семенову и руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова.

Как сообщила кандидат на нынешних президентских выборах от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак, также посетившая в среду Волоколамск, результаты токсикологической экспертизы жителей подготовят к пятнице.

Будет проверка



Роспотребнадзор однако заявил, что не нашел превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Волоколамске.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поставила под сомнение то, что дети отравились именно в результате выбросов свалочных газов. Она отметила, что надо выяснить, обращался ли в медучреждения кто-то кроме учеников школ с такими же симптомами. Также, по мнению уполномоченного, надо проверить версию пищевого отравления.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, Следственный комитет проверит, был ли выброс сероводорода на полигоне "Ядрово".

"С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье "загрязнение атмосферы", следственными органами по данному факту организовано проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуально решение", — сообщила она.

Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений людей в Волоколамске. "Ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства", — сообщил официальный представитель ГП Александр Куренной в официальном аккаунте ведомства в Telegram.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь переадресовал вопрос о ситуации с подмосковным мусорным полигоном "Ядрово" к подмосковным властям, отметив, что президента регулярно информируют о мерах, которые предпринимаются.