Проживающих поблизости от "Ядрово" могут отселить, считают в Госдуме

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Людей, проживающих поблизости от полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, возможно, придётся временно отселять, считает представляющий Подмосковье депутат Госдумы Алексей Русских (КПРФ).

В среду сообщалось, что ночью на подмосковном полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. Как сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова, за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.

"Дальше надо как-то совместными усилиями думать, что делать. Может быть, отселять оттуда временно жителей. Я не знаю. Я уверен, что сейчас экстренные меры какие-то будут приняты. Но это сигнал не только Московской области, это сигнал, я считаю, высшему руководству нашей страны. Нужно срочно браться за эту проблему. Понятно, что заводы эти дорогостоящие, стоят баснословных денег, но дальше уже оттягивать решение этой проблемы нельзя", — заявил РИА Новости парламентарий.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, идущий от полигона "Ядрово". В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.