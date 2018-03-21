Воробьев рассказал о сроках рекультивации полигона "Ядрово"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Активная фаза рекультивации полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" начнется на следующей неделе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пояснил, что старая карта полигона будет практически закрыта. "Мы должны сделать купол, который впоследствии обеспечит систему дегазации, и затем весь полигон накроется пленкой. К 15 июня мы должны завершить все процедуры", — рассказал Воробьев, которого цитирует его пресс-служба.

Губернатор добавил, что уже заключены контракты на примерно 120-140 миллионов рублей. В результате полигон, на неприятный запах с которого постоянно жалуются жители Волоколамска, полностью законсервируют.

"Сейчас, к сожалению, он доставляет неудобства. В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу — это является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача — с привлечением всех современных технологий, голландской в частности, обеспечить достаточно активную систему дегазации", — добавил Воробьев.

Сегодня в Волоколамскую центральную районную больницу обратились более 50 детей из разных школ, они жаловались на тошноту и головокружение. Местные жители видят причину ухудшения самочувствия в работе "Ядрово", но специалисты подмосковного Минздрава такой связи не обнаружили. По данным Роспотребнадзора, превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска не отмечалось.