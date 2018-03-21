У больницы в Волоколамске, куда приехал Воробьев, завязалась потасовка

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Потасовка завязалась у Центральной районной больницы Волоколамска, куда местные жители обращались в связи с ухудшением самочувствия. Прямую трансляцию из Волоколамска вели в социальной сети "ВКонтакте" местные жители.

Собравшиеся у медучреждения люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова. В толпе были слышны свист и выкрики. Прибывший в ЦРБ губернатор Подмосковья Воробьев зашел в больницу, куда никого не пускают.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в среду в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Местные жители считают, что ухудшение самочувствия детей связано с работой полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.