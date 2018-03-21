Губернатору Подмосковья доложили о работах по новой карте полигона "Ядрово"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили о работах по новой карте полигона "Ядрово", сообщила пресс-служба губернатора в официальном Telegram-канале.

"Андрею Воробьеву показана карта полигона "Ядрово" и процесс тампонирования разломов. Также доложено о работах по новой карте", — говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что глава Подмосковья прибыл на полигон. Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале.

Власти Волоколамского районе сообщили, что работы по дегазации идут согласно плану.

"Ночью был выявлен разлом на полигоне, связанный с резким перепадом давления… в связи с чем запах пошел в город, который находится в низине. Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован. Ситуация непростая, но находится под контролем", — отметил глава района Евгений Гаврилов, слова которого приводятся на сайте администрации.

"Все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану. Напомню, все мероприятия будут завершены к 15 июня", — отметил Гаврилов.

В среду сообщалось, что ночью на подмосковном полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. Как сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова, за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.