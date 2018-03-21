Собчак назвала сроки подготовки результатов экспертизы жителей Волоколамска

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Результаты токсикологической экспертизы жителей Волоколамска подготовят к пятнице, сообщила Ксения Собчак.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, идущий от полигона "Ядрово". За медицинской помощью в Волоколамске обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Собчак в среду приехала в Волоколамск.

"Замминистра говорит, что результаты токсикологической экспертизы будут готовы только в пятницу", — сообщила Собчак в своем канале в Telegram в среду.

Представитель Собчак Ксения Чудинова уточнила, что об этом сообщил замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук.

Пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова сообщала, что всего за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. По его словам, сейчас на место выехали специалисты, которые поведут анализы и определят причины произошедшего.

В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.