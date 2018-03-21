Собчак назвала сроки подготовки результатов экспертизы жителей Волоколамска

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Результаты токсикологической экспертизы жителей Волоколамска подготовят к пятнице, сообщила Ксения Собчак.
"Замминистра говорит, что результаты токсикологической экспертизы будут готовы только в пятницу", — сообщила Собчак в своем канале в Telegram в среду.
Представитель Собчак Ксения Чудинова уточнила, что об этом сообщил замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук.
В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.