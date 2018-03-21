В Белгородской области при спасении солдата погиб офицер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Офицер погиб в Белгородской области, спасая солдата, уронившего во время занятий гранату с выдернутой чекой, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом. В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал", — говорится в сообщении.

Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось. За совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного погибший офицер представлен командованием к государственной награде.