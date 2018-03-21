СК переквалифицировал дело об обрушении жилого дома в Мурманске

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное по факту обрушения жилого дома в Мурманске, переквалифицировано на более тяжкую статью в связи со смертью еще одного пострадавшего, говорится в сообщении на сайте регионального отделения СК РФ.

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась часть дома. Утром в среду число погибших в результате взрыва возросло до трех человек: один из пострадавших скончался в больнице.

"С учетом наступления последствий в виде смерти мужчины следственными органами СКР по Мурманской области принято решение о переквалификации преступления со статьи "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" на статью "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.