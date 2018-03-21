Жителя Ульяновской области осудили за убийство жены на дне рождения сына

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Житель Ульяновской области, убивший жену на дне рождения сына, отправится в колонию строгого режима на 12 с половиной лет, сообщает Генеральная прокуратура РФ в среду.

По данным надзорного ведомства, тело женщины с колото-резаными ранами нашли во дворе одного из домов в поселке Поливаново ночью в ноябре прошлого года. Выяснилось, что в тот вечер погибшая вместе с мужем и родственниками праздновала день рождения сына.

После застолья супруги поссорились и 34-летний отец ребенка несколько раз ударил жену ножом. Мужчину признали виновным по статье УК РФ "Убийство".

"На основании представленных прокуратурой Барышского района Ульяновской области доказательств мужчина… приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.