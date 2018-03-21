В результате стрельбы в курганской школе пострадали семь детей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар — РИА Новости. Школьница в среду утром в городе Шадринск Курганской области в школе открыла стрельбу из пневматического оружия, пострадали семь человек, госпитализации никого из них не потребовалось, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Елена Радаева.

Ранее источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что семиклассница в Курганской области в среду обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия — семь детей получили синяки и ссадины.

"Сегодня утром в одной из школ города Шадринск 13-летняя школьница из пневматического оружия, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия, по предварительным данным, синяки и ссадины получили семь учащихся. Никто не госпитализирован", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, сейчас в школе работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.

Школа работает в штатном режиме, добавила она, отметив, что на учете в отделе по делам несовершеннолетних школьница не состояла.

С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек). Генеральный прокурор Юрий Чайка ранее сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах.