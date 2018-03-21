Число жертв взрыва газа в доме в Мурманске выросло до трех человек

МУРМАНСК, 21 мар – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске возросло до трех человек: один из пострадавших скончался в больнице, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф.

Ранее сообщалось о двух жертвах – мужчине и женщине.

"По нашим данным, мужчина скончался в реанимации областной больницы", — сообщил начальник территориального центра Виктор Рогалев.

Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник. В результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва погибли два человека — мужчина и женщина, шестеро пострадали. Всего к ликвидации привлекалось более 420 человек и 83 единицы техники.

Планируется, что в среду следователи продолжат работу по выявлению причин трагедии. Власти Мурманска встретятся с жильцами пострадавшего дома, будет решен вопрос с предоставлением маневренного фонда и положенных выплат. Также ожидается прибытие специалистов с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П" для проведения работ по обследованию здания.