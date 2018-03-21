Житель Красноярска в ссоре убил знакомую и сварил ее сердце

КРАСНОЯРСК, 21 мар — РИА Новости. Житель Красноярска поссорился со знакомой девушкой, жестоко убил ее, затем сварил сердце и вызвал бригаду врачей, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

По ее словам, инцидент произошел во вторник. По предварительной версии, 35-летний мужчина находился под действием наркотиков и во время ссоры нанес 27-летней знакомой множественные ножевые ранения, от которых она скончалась.

"После этого вскрыл грудную клетку погибшей, извлек левое легкое и сердце, затем начал варить сердце в кастрюле. В 15 часов этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки. В тяжелом состоянии подозреваемый был госпитализирован в КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница № 7", где в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", — сказала Шаманская.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).