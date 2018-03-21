В Карелии власти предупредили о мошенничестве "хиромантов" в школах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Власти Карелии опубликовали на сайте министерства образования республики сообщение о незаконной работе компании, которая собирает биометрические данные детей в школах по пальцевым кожным узорам.

"В республике Карелия работают представители компании, проводящей исследования в общеобразовательных организациях. При проведении исследования собираются биометрические данные детей без согласия родителей. Это противоречит федеральному закону "О персональных данных", — говорится в обращении под заголовком "Вниманию родительской и педагогической общественности!"

В сообщении сказано, что "организаторы обещают определить спортивные способности, психологические характеристики, медицинские показатели, профориентацию детей по пальцевым кожным узорам".

"Министерство образования республики Карелия обращает внимание на то, что подобные услуги в образовательной сфере являются сомнительными. Кроме того, по мнению Российской академии наук, возможность определения индивидуальных качеств по отпечаткам пальцев не дает достоверной информации", — говорится в обращении.