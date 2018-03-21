В Мурманске при взрыве газа в жилом доме повреждены шесть квартир

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Шесть квартир, по уточненным данным, повреждены в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Мурманске, сообщил РИА Новости в среду представитель МЧС России.

Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник, в результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа погибли два человека — мужчина и женщина, шестеро пострадали.

"В результате взрыва повреждены 6 квартир, произошло частичное обрушение внешней стены, лестничных маршей между 4 и 5 этажами и кровли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, при проведении аварийно-спасательных работ были деблокированы 5 человек. Для проведения разведки и оценки состояния конструкций здания привлечена беспилотная авиационная система.

Для эвакуированных жильцов дома на базе общежития № 17 подготовлен пункт временного размещения, в котором размещены 11 человек. Организовано горячее питание, работают социальные службы, оказывается медицинская и психологическая помощь. Остальные жильцы от размещения отказались, переехав к родственникам и знакомым. С места ЧП вывезено свыше 150 кубометров строительного мусора.

"По состоянию на 06.00 среды, жители 2-го и 3-го подъездов возвращены в квартиры. Работы по демонтажу поврежденных нависающих строительных конструкций, уборке, вывозу обломков конструкций здания и мусора завершены", — отметил собеседник агентства.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий взрыва привлечены 423 человека и 83 единицы техники.