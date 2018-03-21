В Тамбове около 30 человек отравились газом

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Двадцать девять человек, в том числе девять детей отравились неизвестным газом в Тамбове, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Отравление произошло после обнаружения и попытки вскрытия баллонов с неизвестным веществом. Всего в лечебные учреждения были доставлены 29 человек, среди которых было 9 детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в лечебных учреждениях остаются 17 человек, среди которых трое детей. Обстоятельства ЧП выясняются.