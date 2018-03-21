Прокуратура требует лишить "Свидетелей Иеговы в Швеции"* дома с участком

САРАТОВ, 21 мар – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Саратовской области через суд потребовала лишить религиозную организацию "Свидетели Иеговы в Швеции"* жилого дома с земельным участком в городе Энгельсе, сообщили РИА Новости в Энгельсском райсуде Саратовской области.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм. Верховный суд РФ решил обратить имущество ликвидируемой организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность России.

"В период проведения проверок и рассмотрения дела местная организация "Свидетели Иеговы Красноармейска Саратовской области" пожертвовала свое имущество — жилой дом и земельный участок по адресу: Энгельс, улица Золотовская, 91 — религиозной организации "Свидетели Иеговы в Швеции"*. По мнению прокуратуры Саратовской области, данная сделка является мнимой", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, заместитель прокурора области в интересах государства обратился с иском к религиозной организации "Свидетели Иеговы в Швеции"*, потребовав признать договоры пожертвования недействительными и закрепить право собственности на жилой дом с участком в Энгельсе за Россией.

"Судебное заседание назначено на 14 мая", — отметила представитель суда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России