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Происшествия

"Все вокруг подпрыгнуло": очевидцы рассказали о взрыве газа в Мурманске

23:0020.03.2018
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкПодъезд многоквартирного жилого дома на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018Подъезд многоквартирного жилого дома на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018
© РИА Новости
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МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. Взрыв газа в Мурманске, который во вторник вечером прогремел в пятиэтажке в Ленинском районе города, унес жизни двух человек, еще шестеро, в том числе 11-летний мальчик, пострадали. Очевидцы рассказывают, что взрывом выбило стекла в соседних домах, люди в испуге хватали детей и, наспех одевшись, выбегали на улицу.

"Все вокруг подпрыгнуло"

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018
© Фото : Алексей Сухачёв
Стали известны подробности обрушения жилого дома в Мурманске
Взрыв в пятиэтажке на улице Свердлова прогремел около 17.00. Немедленно к месту ЧП были стянуты все тревожные службы. Угол строения с третьего по пятый этажи сложился, снег вокруг дома на десятки метров был усыпан битым стеклом. Правоохранители эвакуировали всех жильцов дома, отведя их на безопасное расстояние.

Уже через несколько минут двор оказался окружен сотнями людей — жильцы пострадавшего дома звонили близким, их соседи из близлежащих зданий спрашивали, чем могут помочь, и признавались: вместе, в толпе — спокойнее.

"Мы за столом сидели. Вдруг такой взрыв раздался — все вокруг подпрыгнуло. Я думала, это в нашем доме! Схватила ребенка, кое-как оделись и бегом из дома!" — рассказывает Ольга Комарова, живущая по соседству с пострадавшим домом.

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© МЧС РФ
Спасатели работают на месте взрыва, обрушившего часть дома в Мурманске

Пожилая Гульмира утирает слезы краем платка и показывает забинтованную руку. "Я-то что! А вон там люди остались! У нас в квартире стекло разбилось, я и поранилась", — рассказывает она. Неподалеку двое молодых людей пытаются разузнать что-то про свою бабушку — она жила в доме, где взорвался газ, и после взрыва телефон отключился.

Основная версия — взрыв газа

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018
© РИА Новости / Павел Львов
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Взрыв газа в Мурманске: обрушилась часть жилого дома
Настоящая драма развернулась на площадке третьего этажа, где спасатели, рискуя сами оказаться в любой момент под завалами, пытались извлечь женщину — она оказалась полностью под обрушившимися конструкциями. Позже медики пытались оказать ей помощь в реанимобиле, но пострадавшая скончалась. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины.

Жертв могло быть намного больше, но, как предполагает начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, большинство людей во время взрыва еще не вернулись с работы. "Эпицентр событий, если смотреть по почерку, находился на кухне на пятом этаже — на третий, четвертый этажи произошло обрушение. Погибший мужчина находился на третьем этаже", — рассказал журналистам начальник отдела ГО и ЧС администрации Мурманска Юрий Осадчук.

Впрочем, следователям еще предстоит определить и точное место взрыва, и причину, по которой произошла трагедия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018
© Фото : telegram-канал "Следком"
СК сообщил о двух погибших на месте взрыва газа в Мурманске
Среди версий есть и умышленное преступление. Один из якобы жильцов дома Максим Попов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" незадолго до трагедии обозначил дату 20 марта 2018 года как последний день своей жизни. Пост "10 июля 1998 — 20 03 2018" был сделан за два часа до взрыва и после ЧП собрал нелестные комментарии.

"В настоящее время следствием в рамках возбужденного уголовного дела отрабатываются все возможные версии произошедшего, основная из которых — взрыв бытового газа", — поясняют в региональном СУСК.

Завалы расчистят ночью

Главы Мурманской области и областного центра Марина Ковтун и Андрей Сысоев, прибывшие на место ЧП, пообещали оказать пострадавшим и нуждающимся в предоставлении жилья всю необходимую помощь. "Вся необходимая помощь будет оказана, никто не останется один на один с бедой", — сказала губернатор.

Плановые работы по замене внутридомовых газопроводов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Газовая безопасность в квартире: что нужно знать жителям
Как сообщили РИА Новости в мурманской мэрии, после того, как специалисты проведут обследование дома на предмет безопасности, жильцам квартир, не пострадавших от взрыва, разрешат вернуться домой.

После завершения поисково-спасательной операции сотрудники МЧС приступили к разбору завалов, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев.

"Задача на ночное время — расчистка всех завалов и передача здания администрации города, строителям для обследования полностью первого подъезда. Световые столбы установлены, будем работать всю ночь", — сказал Гусев, добавив, что риска обрушения конструкции нет.

По информации регионального МЧС, около 19.30 начались работы по восстановлению теплового контура и подключение к системам жизнеобеспечения второго и третьего подъездов. В пострадавшем подъезде зарегистрировано 33 жильца, пятеро из них дети. Четыре семьи изъявили желание отправиться в пункт временного размещения, некоторые останутся у родственников.

Волонтеры готовы помочь

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018
© РИА Новости / Павел Львов
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Проверку по газу в доме в Мурманске, где произошел взрыв, проводили осенью
Тем временем инициативная группа мурманчан-волонтеров готовится начать сбор помощи для пострадавших, рассказала РИА Новости координатор сбора Алена Лянгазова. "Мы находимся на низком старте, в контакте с администрацией Мурманска. Как только мы получим списки пострадавших и поймем объем необходимой помощи, сразу приступим к ее сбору", — пояснила волонтер.

По ее словам, группа образовалась после того, как на улице Володарского в Мурманске несколько месяцев назад произошел крупный пожар. С тех пор волонтеры организуют сбор помощи для пострадавших в различных ЧП.

"Нам уже поступают звонки, люди спрашивают, что нужно, готовы приехать из области. Обращаются авто-волонтеры. Обычно в течение суток становится понятно, что именно нужно", — добавила Лянгазова.

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