"Все вокруг подпрыгнуло": очевидцы рассказали о взрыве газа в Мурманске

МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. Взрыв газа в Мурманске, который во вторник вечером прогремел в пятиэтажке в Ленинском районе города, унес жизни двух человек, еще шестеро, в том числе 11-летний мальчик, пострадали. Очевидцы рассказывают, что взрывом выбило стекла в соседних домах, люди в испуге хватали детей и, наспех одевшись, выбегали на улицу.
"Все вокруг подпрыгнуло"
Уже через несколько минут двор оказался окружен сотнями людей — жильцы пострадавшего дома звонили близким, их соседи из близлежащих зданий спрашивали, чем могут помочь, и признавались: вместе, в толпе — спокойнее.
"Мы за столом сидели. Вдруг такой взрыв раздался — все вокруг подпрыгнуло. Я думала, это в нашем доме! Схватила ребенка, кое-как оделись и бегом из дома!" — рассказывает Ольга Комарова, живущая по соседству с пострадавшим домом.
Пожилая Гульмира утирает слезы краем платка и показывает забинтованную руку. "Я-то что! А вон там люди остались! У нас в квартире стекло разбилось, я и поранилась", — рассказывает она. Неподалеку двое молодых людей пытаются разузнать что-то про свою бабушку — она жила в доме, где взорвался газ, и после взрыва телефон отключился.
Основная версия — взрыв газа
Жертв могло быть намного больше, но, как предполагает начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, большинство людей во время взрыва еще не вернулись с работы. "Эпицентр событий, если смотреть по почерку, находился на кухне на пятом этаже — на третий, четвертый этажи произошло обрушение. Погибший мужчина находился на третьем этаже", — рассказал журналистам начальник отдела ГО и ЧС администрации Мурманска Юрий Осадчук.
Впрочем, следователям еще предстоит определить и точное место взрыва, и причину, по которой произошла трагедия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"В настоящее время следствием в рамках возбужденного уголовного дела отрабатываются все возможные версии произошедшего, основная из которых — взрыв бытового газа", — поясняют в региональном СУСК.
Завалы расчистят ночью
Главы Мурманской области и областного центра Марина Ковтун и Андрей Сысоев, прибывшие на место ЧП, пообещали оказать пострадавшим и нуждающимся в предоставлении жилья всю необходимую помощь. "Вся необходимая помощь будет оказана, никто не останется один на один с бедой", — сказала губернатор.
После завершения поисково-спасательной операции сотрудники МЧС приступили к разбору завалов, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев.
"Задача на ночное время — расчистка всех завалов и передача здания администрации города, строителям для обследования полностью первого подъезда. Световые столбы установлены, будем работать всю ночь", — сказал Гусев, добавив, что риска обрушения конструкции нет.
По информации регионального МЧС, около 19.30 начались работы по восстановлению теплового контура и подключение к системам жизнеобеспечения второго и третьего подъездов. В пострадавшем подъезде зарегистрировано 33 жильца, пятеро из них дети. Четыре семьи изъявили желание отправиться в пункт временного размещения, некоторые останутся у родственников.
Волонтеры готовы помочь
По ее словам, группа образовалась после того, как на улице Володарского в Мурманске несколько месяцев назад произошел крупный пожар. С тех пор волонтеры организуют сбор помощи для пострадавших в различных ЧП.
"Нам уже поступают звонки, люди спрашивают, что нужно, готовы приехать из области. Обращаются авто-волонтеры. Обычно в течение суток становится понятно, что именно нужно", — добавила Лянгазова.