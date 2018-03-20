В Грозном в перестрелке ранили полицейского

ГРОЗНЫЙ, 20 мар — РИА Новости. В Грозном злоумышленник из огнестрельного оружия ранил сотрудника полиции, нападавший убит правоохранителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чечне.

"Во вторник около 20.00 мск в Старопромысловском районе неизвестный выстрелами из неустановленного оружия ранил помощника дежурного отдела полиции УМВД по городу Грозному. Ответным огнем преступник уничтожен", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются. Информации о состоянии полицейского пока нет.