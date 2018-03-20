Стала известна причина ЧП с таллием на заводе в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар — РИА Новости. Массовое отравление таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Г.М. Бериева стало следствием бытового конфликта, предприятие стало местом совершения преступления, сообщил журналистам представитель пресс-службы предприятия.

Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с разными жалобами начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом, по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников. На авиазаводе взяты пробы воздуха, почвы и воды. Источник отравления пока не выявлен.

"Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление", — пояснили в пресс-службе.

Как рассказали ранее РИА Новости в ТАНТК, на территории комплекса ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины. При этом главный государственный санитарный врач по Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам Сергей Мусиенко заявил журналистам, что по результатам экспертизы нельзя сказать, что сама вода, оборудование для ее очистки или емкости, в которых она доставлялась до сотрудников, стали источниками заражения. Полиция возбудила дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"В среднем объем компенсаций каждому сотруднику только на приобретение необходимых медикаментов на текущий момент находится в диапазоне 20-50 тысяч рублей. Кроме того, предприятие в текущем режиме компенсирует расходы на проезд и проживание, связанные с реабилитацией сотрудников. Объем компенсированных со стороны предприятия расходов в точности соответствует тому, что запрошено сотрудниками и подтверждено соответствующими документами. Всем пострадавшим сотрудникам предприятие выплачивает пособие по больничным листам в размере 100% среднего заработка", — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Пострадавшие сотрудники завода заявили РИА Новости, что после отравления таллием у них наблюдаются ухудшение зрения, выпадение волос, тремор рук, изменения цвета лица, сильные боли. У некоторых произошло онемение нижних конечностей, и они не могут самостоятельно передвигаться. По информации завода и регионального управления Роспотребнадзора, таллий не используется в производстве на территории ТАНТК имени Бериева. Лисицкий позже уточнил, что с таллием не работает ни одно из предприятий Таганрога.