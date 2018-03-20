Стала известна причина ЧП с таллием на заводе в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар — РИА Новости. Массовое отравление таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Г.М. Бериева стало следствием бытового конфликта, предприятие стало местом совершения преступления, сообщил журналистам представитель пресс-службы предприятия.
"Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление", — пояснили в пресс-службе.
Как рассказали ранее РИА Новости в ТАНТК, на территории комплекса ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины. При этом главный государственный санитарный врач по Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам Сергей Мусиенко заявил журналистам, что по результатам экспертизы нельзя сказать, что сама вода, оборудование для ее очистки или емкости, в которых она доставлялась до сотрудников, стали источниками заражения. Полиция возбудила дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Пострадавшие сотрудники завода заявили РИА Новости, что после отравления таллием у них наблюдаются ухудшение зрения, выпадение волос, тремор рук, изменения цвета лица, сильные боли. У некоторых произошло онемение нижних конечностей, и они не могут самостоятельно передвигаться. По информации завода и регионального управления Роспотребнадзора, таллий не используется в производстве на территории ТАНТК имени Бериева. Лисицкий позже уточнил, что с таллием не работает ни одно из предприятий Таганрога.