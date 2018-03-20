СК сообщил о двух погибших на месте взрыва газа в Мурманске

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске погибло два человека, сообщил во вторник СК РФ.

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась часть дома. СУСК РФ по региону подтверждало гибель одного человека. ГУМЧС отмечало, что под завалами могут оставаться два человека. Как сообщил корреспондент РИА Новости, одного из них уже спасли. Кроме того, несколько человек оказались заблокированы в квартирах на третьем и четвертом этажах.

"Число погибших в результате обрушения дома в Мурманске увеличилось до двух человек", — говорится в сообщении.