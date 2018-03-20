Источник сообщил о погибшем при взрыве газа в жилом доме в Мурманске

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Мурманске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно пострадали шесть человек, из них один погиб", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, при взрыве обрушились три этажа здания — с 3 по 5. Обстоятельства ЧП выясняются.

Факт взрыва бытового газа подтвердили и спасатели регионального главка МЧС.

"В 16.55… поступила информация о том, что по улице Свердлова д. 6, к.1 в результате взрыва бытового газа произошло обрушение 3, 4, 5 этажей. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Мурманской области и ОГ. Причины устанавливаются. Дальнейшая информация уточняется", — сообщается на сайте ГУМЧС России по Мурманской области.