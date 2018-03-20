В Краснодаре возбудили дело после обнаружения тел трех мужчин в подвале

КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Краснодаре, где в подвале недостроенного дома были найдены тела трёх мужчин, у двоих из которых обнаружены признаки насильственной смерти, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
"По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", — сказала Смяцкая.
По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной его смерти явилась пневмония, пояснили в СК.
"Следствием будут проверены все версии случившегося, в том числе совершение двойного убийства 42-летним мужчиной и последующая его смерть ввиду имевшегося заболевания", — добавили в ведомстве.