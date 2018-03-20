Ространснадзор предписал "Саратовским авиалиниям" приостановить полеты

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ространснадзор предписал приостановить деятельность авиакомпании "Саратовские авиалинии", сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.
"Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать", — заявил Басаргин журналистам.
В свою очередь в Росавиации сообщили, что после катастрофы была проведена внеплановая проверка "Саратовских авиалиний", по ее результатам введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта перевозчика до 27 апреля.
"Кроме того, авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов Ан-148", — добавили в Росавиации.