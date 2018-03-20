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Суд перенес рассмотрение дела о банкротстве адвоката Якубовского

15:1720.03.2018
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© РИА НовостиСудебное заседание. Архивное фотоСудебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области перенес на 18 апреля рассмотрение дела о банкротстве адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного ранее как "генерал Дима", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Вывеска компании АФК Система
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Такое решение суд принял, удовлетворив ходатайство об отложении, заявленное представителем Внешэкономбанка, одного из кредиторов Якубовского, чье требование должно было рассматриваться во вторник. Представитель ВЭБа мотивировал свою просьбу тем, что Мосгорсуд в настоящее время рассматривает другой спор, имеющий значение для дела о банкротстве.

Сумма задолженности Якубовского перед бюджетной системой Российской Федерации превышает 2,2 миллиарда рублей. Она подтверждена решением Одинцовского горсуда, который в мае 2017 года взыскал с него в пользу ФНС более 1,9 миллиарда рублей недоимки по налогу на доходы физических лиц за 2015 год и около 199 миллионов рублей пени.

Ситуация на месте стрельбы в здании фабрики Меньшевик
© РИА Новости
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Подмосковный арбитраж по просьбе ФНС ограничил право Якубовского на выезд из России до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина. Суд также предложил должнику представить проект мирового соглашения с налоговым органом. Финансовым управляющим Якубовского суд утвердил Максима Малышева.

Суд ранее принял обеспечительные меры в деле о банкротстве, запретив Якубовскому совершать какие-либо сделки с долями подконтрольных ему кипрских компаний "Эливус Лтд" и "Нивелиус Лтд", прежнего и нынешнего владельца ООО "Термишин Рус", занимающегося обработкой металлов и производством антикоррозийного покрытия. Кроме того, арбитраж Московской области запретил ФНС вносить в ЕГРЮЛ изменения состава участников "Термишин Рус" и ее уставного капитала, а самой компании — принимать решение об уменьшении уставного капитала до значения менее 2,2 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы
© РИА Новости / Андрей Волков
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Также суд запретил бывшей жене адвоката Валерии Якубовской отчуждать права на два патента в области металлургии и металлообработки, переданные ей Якубовским, а Роспатенту — регистрировать переход прав на них. По мнению ФНС, с которой согласился суд, сделки по отчуждению Якубовским 100% долей в "Термишин Рус" в пользу офшорных кипрских компаний и патентных прав на изобретения направлены на сокрытие принадлежавшего Якубовскому имущества от обращения взыскания по долгам и являются злоупотреблением правом.

Молоток судьи. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Якубовский занимал различные посты в высших эшелонах власти, запомнился скандалами с участием высокопоставленных силовиков, в частности, с начальником службы безопасности президента РФ Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ. Якубовский был дважды судим, отбывал наказание в спецзоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Он вышел на свободу в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката он представлял интересы небезызвестного бизнесмена Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.

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