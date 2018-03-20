Врачи рассказали о состоянии троих пострадавших в ДТП в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 20 мар — РИА Новости. Трое из девяти пострадавших в аварии в Воронежской области с участием автобуса из Армении находятся в реанимации, сообщил РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Геннадий Балабаев.

Утром 20 марта на 673-м километре автодороги М4 "Дон" в Павловской области столкнулись автобус Mercedes, следующий из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. Погибли два человека, девять получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района. По словам медиков, двое из них были в реанимации, семеро — в хирургическом отделении. Центр медицины катастроф отправил в район реанимационную и нейрохирургическую бригады, специалисты которых при необходимости заберут некоторых пострадавших в травмцентр в Воронеже.

"Трое в реанимации, остальные шесть в травматологии. Один крайне тяжелый, который в реанимации. Наши бригады их осматривают всех — нейрохирург, реаниматолог", — сказал Балабаев.

При этом ранее в посольстве Армении в Москве сообщили, что один из пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Воронежской области, был выписан из больницы.

В салоне автобуса находилось около 50 человек. Как ранее пояснил РИА Новости представитель ЦРБ Павловского района, среди пострадавших восемь граждан Армении и один гражданин России из Адыгеи. По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. В аварии, как информировало следствие, погибли водитель грузовика и второй водитель автобуса.

СК начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как пояснил РИА Новости представитель главного управления МВД по Воронежской области, оставшихся невредимыми пассажиров накормили в кафе и разместили в гостинице. Порядка 10 человек из них забрали родственники, еще 16 пассажиров отправляют в Москву попутным рейсовым автобусом.