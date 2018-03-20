В Москве пассажир ударил ножом сотрудника службы безопасности метро

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Полицейские в Москве задержали мужчину, который ударил ножом сотрудника службы безопасности метрополитена после просьбы показать ручную кладь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, в дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступило сообщение о конфликте между сотрудником службы безопасности метро с неизвестным пассажиром в вестибюле станции "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии.

"Сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия. Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший доставлен в НИИ имени Склифосовского", — рассказала она.

Также она добавила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения злоумышленника и задержали его спустя 4 часа на Первой Дубровской улице. Подозреваемый оказался 43-летним жителем столицы.

Сообщается, что отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".