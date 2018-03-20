СК начал проверку после аварии с автобусом из Армении в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 20 мар — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства аварии с участием автобуса из Армении и грузовика в Воронежской области, в результате которой погибли два человека и девять были госпитализированы, сообщает региональное управление СК РФ.

Утром 20 марта на 673-м километре автодороги М4 "Дон" в Павловской области столкнулись автобус Mercedes, следующий из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. Погибли два человека, девять получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района. По словам медиков, двое из них в реанимации (один — в крайне тяжелом состоянии), семеро в хирургическом отделении.

В салоне автобуса находилось около 50 человек. Как ранее пояснил РИА Новости представитель ЦРБ Павловского района, восемь раненных — граждане Армении и один — гражданин РФ из Адыгеи. По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком.

"Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водителем пассажирского автобуса, в результате чего пострадали пассажиры", — говорится в сообщении следствия.

По его данным, в аварии погибли водитель грузовика и второй водитель автобуса.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будут опрошены очевидцы, а также пассажиры автобуса, истребована документация, регламентирующая осуществление данной организацией услуг по перевозке населения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", — рассказал и. о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Руслан Болотских.

Как пояснил РИА Новости представитель главного управления МВД по Воронежской области, непострадавших пассажиров доставили в кафе, накормили горячим питанием, а после разместили в гостинице. Порядка 10 человек из них забрали родственники, часть пассажиров планируется отправить попутным транспортом. "О происшествии извещен перевозчик, будет принимать меры по транспортировке пассажиров", — сказал собеседник агентства. Он также добавил, что установлен владелец грузовика — он из Санкт-Петербурга.