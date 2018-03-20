Посольство Армении уточняет данные о ДТП в Воронежской области

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Посольство Армении в РФ уточняет информацию о ДТП с участием автобуса и грузовика в Воронежской области, где, предположительно, пострадали армянские граждане.

Ранее сообщалось, что во вторник утром на 673-м километре автодороги М4 "Дон" столкнулись автобус, следующий из Еревана в Москву, и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека и восемь получили травмы.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Павловского района области, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу. По данным службы, трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести, все они из Армении.

"Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в Воронежской области при столкновении грузовика и пассажирского автобуса, следовавшего из Армении", – сообщила дипмиссия на своей странице в социальной сети Facebook.