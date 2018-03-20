РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Экс-менеджера "Воентелекома" снова будут судить, сообщил источник

10:2920.03.2018
0780
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗадержание. Архивное фотоЗадержание. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Еще одно дело в отношении бывшего менеджера подведомственной Минобороны РФ компании "Воентелеком" Сергея Побежимова, ранее осужденного вместе с экс-гендиректором компании Николаем Тамодиным за аферу на 714 миллионов рублей, направлено в суд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
Гендиректор "Воентелекома" не признает вину в мошенничестве
"Уголовное дело по обвинению бывшего менеджера проекта департамента управления проектами "Воентелеком" Сергея Побежимова в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", направлено в феврале 2018 года в Мещанский районный суд города Москвы", — сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что новое уголовное дело было выделено из дела о хищении бывшими сотрудниками "Воентелекома" и экс-руководством "Тамбоввоенсервис" денежных средств Минобороны РФ. По словам собеседника агентства, хищение произошло в рамках госконтракта по выполнению работ по сервисному обслуживанию и ремонту вооружений, военной и спецтехники ВС РФ. Как сообщил источник, данное дело, в свою очередь, было выделено из уголовного дела, возбужденного в августе 2013 года по части 4 статьи 159 УК РФ.

Это было сделано в связи с множеством эпизодов в "большом" деле о хищениях для завершения предварительного расследования, пояснил источник.

Как сообщал ранее источник, в 2011–2013 годах в ходе исполнения государственного контракта Тамодин совместно со своими подчиненными Побежимовым и Андреем Щербаковым через субподрядные организации по заниженной стоимости приобретали подержанные изделия, которые по поддельным документам использовались на подведомственных заводах как новые. В результате государству был причинен ущерб в размере более 714 миллионов рублей. Щербаков был осужден на 4,5 года колонии, Тамодин – на 5 лет и 10 месяцев, Побежимов – на 4 года и 10 месяцев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Шойгу рассказал, что за службу по контракту пытаются давать взятки
Как сообщил источник в правоохранительных органах, в рамках нового дела Побежимов обвиняется в том, что в мае 2011 года — декабре 2012 года вместе с подельниками и в сговоре с бывшим гендиректором "Воентелекома" Тамодиным, экс-гендиректором "Тамбоввоенсервиса" Константином Черкасовым, бывшим врио начальника одного из военных представительств Минобороны России и заместителем командира одной из воинских частей по материально-техническому обеспечению похитил из бюджета свыше 137,2 миллиона рублей. Эти деньги Минобороны выделило "Воентелекому" и "Тамбоввоенсервису" на выполнение госконтрактов по ремонту и сервисному обслуживанию техники РЭБ и связи ВС РФ, пояснил источник.

По данным источника, причастность Побежимова к преступлению подтверждают показания свидетелей, заключения специалистов и экспертов, вещественные доказательства, протоколы следственных действий, другие документы.

По словам собеседника агентства, Побежимов добровольно возместил часть похищенных денег на сумму 2 миллиона рублей, и Минобороны России с учетом этого предъявило к Побежимову уточненный иск о возмещении ущерба на сумму около 133 миллионов рублей. Как уточнил источник, у Побежимова нет имущества, подлежащего аресту, при этом он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как пояснил источник, Побежимов полностью выполнил взятые на себя обязательства, в связи с чем данное дело рассмотрят в особом порядке.

Герб на ограде у здания Генпрокуратуры. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Испания выдала России обвиняемого во взятках главу лесхоза Ростова-на-Дону
По данным источника, в начале 2011 года один из руководителей центра "Воентелекома" и двое работников компании (на данный момент все они бывшие сотрудники) обвинялись в причастности к хищению 211 миллионов рублей. По словам собеседника, установлено, что они в 2005–2007 годах похитили и присвоили более 211 миллионов рублей, выплаченных "Воентелекомом" АНО "ЦПИП РИА" якобы за исследования и расчеты совместимости радиоэлектронных средств. Также, по данным источника, установлено, что деньги были обналичены в нескольких банках и поделены между участниками преступной группы.

ОАО "Воентелеком" образовано в июне 2009 года приказом министерства обороны РФ из федерального государственного унитарного предприятия "Воентелеком". Как сообщается на сайте компании, она обеспечивает связь для Вооруженных сил России. Оборот компании в 2010 году превысил 7 миллиардов рублей.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена