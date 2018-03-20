Экс-менеджера "Воентелекома" снова будут судить, сообщил источник

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Еще одно дело в отношении бывшего менеджера подведомственной Минобороны РФ компании "Воентелеком" Сергея Побежимова, ранее осужденного вместе с экс-гендиректором компании Николаем Тамодиным за аферу на 714 миллионов рублей, направлено в суд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело по обвинению бывшего менеджера проекта департамента управления проектами "Воентелеком" Сергея Побежимова в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", направлено в феврале 2018 года в Мещанский районный суд города Москвы", — сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что новое уголовное дело было выделено из дела о хищении бывшими сотрудниками "Воентелекома" и экс-руководством "Тамбоввоенсервис" денежных средств Минобороны РФ. По словам собеседника агентства, хищение произошло в рамках госконтракта по выполнению работ по сервисному обслуживанию и ремонту вооружений, военной и спецтехники ВС РФ. Как сообщил источник, данное дело, в свою очередь, было выделено из уголовного дела, возбужденного в августе 2013 года по части 4 статьи 159 УК РФ.

Это было сделано в связи с множеством эпизодов в "большом" деле о хищениях для завершения предварительного расследования, пояснил источник.

Как сообщал ранее источник, в 2011–2013 годах в ходе исполнения государственного контракта Тамодин совместно со своими подчиненными Побежимовым и Андреем Щербаковым через субподрядные организации по заниженной стоимости приобретали подержанные изделия, которые по поддельным документам использовались на подведомственных заводах как новые. В результате государству был причинен ущерб в размере более 714 миллионов рублей. Щербаков был осужден на 4,5 года колонии, Тамодин – на 5 лет и 10 месяцев, Побежимов – на 4 года и 10 месяцев.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в рамках нового дела Побежимов обвиняется в том, что в мае 2011 года — декабре 2012 года вместе с подельниками и в сговоре с бывшим гендиректором "Воентелекома" Тамодиным, экс-гендиректором "Тамбоввоенсервиса" Константином Черкасовым, бывшим врио начальника одного из военных представительств Минобороны России и заместителем командира одной из воинских частей по материально-техническому обеспечению похитил из бюджета свыше 137,2 миллиона рублей. Эти деньги Минобороны выделило "Воентелекому" и "Тамбоввоенсервису" на выполнение госконтрактов по ремонту и сервисному обслуживанию техники РЭБ и связи ВС РФ, пояснил источник.

По данным источника, причастность Побежимова к преступлению подтверждают показания свидетелей, заключения специалистов и экспертов, вещественные доказательства, протоколы следственных действий, другие документы.

По словам собеседника агентства, Побежимов добровольно возместил часть похищенных денег на сумму 2 миллиона рублей, и Минобороны России с учетом этого предъявило к Побежимову уточненный иск о возмещении ущерба на сумму около 133 миллионов рублей. Как уточнил источник, у Побежимова нет имущества, подлежащего аресту, при этом он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как пояснил источник, Побежимов полностью выполнил взятые на себя обязательства, в связи с чем данное дело рассмотрят в особом порядке.

По данным источника, в начале 2011 года один из руководителей центра "Воентелекома" и двое работников компании (на данный момент все они бывшие сотрудники) обвинялись в причастности к хищению 211 миллионов рублей. По словам собеседника, установлено, что они в 2005–2007 годах похитили и присвоили более 211 миллионов рублей, выплаченных "Воентелекомом" АНО "ЦПИП РИА" якобы за исследования и расчеты совместимости радиоэлектронных средств. Также, по данным источника, установлено, что деньги были обналичены в нескольких банках и поделены между участниками преступной группы.

ОАО "Воентелеком" образовано в июне 2009 года приказом министерства обороны РФ из федерального государственного унитарного предприятия "Воентелеком". Как сообщается на сайте компании, она обеспечивает связь для Вооруженных сил России. Оборот компании в 2010 году превысил 7 миллиардов рублей.