Источник назвал причину столкновения автобуса с фурой под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 20 мар — РИА Новости. Причиной аварии с участием автобуса из Армении и грузовика в Воронежской области, в которой погибли два человека, стал выезд на встречную полосу автобуса, сообщил РИА Новости дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Павловского района.

Ранее сообщалось, что во вторник утром на 673-м километре автодороги М4 "Дон" столкнулись автобус, следующий из Еревана в Москву, и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека и восемь получили травмы.

"Авария произошла в 9.00 мск в Павловском районе. Произошло лобовое столкновение автобуса Mercedes, который следовал из Армении в Москву, с фурой, которая ехала в сторону Ростова. Автобус выехал на встречную полосу. Погибли водитель фуры и водитель автобуса", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе находилось 50 человек. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Все они из Армении.

Как добавил РИА Новости представитель ГУ МВД по Воронежской области, водитель грузовика — из Санкт-Петербурга. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.