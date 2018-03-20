Московский суд прекратил дело о банкротстве фабрики "Меньшевик"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве кондитерской фабрики "Меньшевик", чей директор Илья Аверьянов в конце декабря устроил на предприятии стрельбу и теперь обвиняется в убийстве человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд во вторник признал необоснованным заявление Шамсутдина Раджабова о банкротстве фабрики, поскольку до начала заседания должник за счет средств, предоставленных одним из учредителей, погасил сумму основного долга в размере 753 тысячи рублей.

Как пояснил представитель "Меньшевика", остается задолженность в размере около 3,3 миллиона рублей, которая представляет собой проценты за пользование чужими денежными средствами. "Эта задолженность не может учитываться при определении признаков банкротства", — сказал представитель должника. Он попросил прекратить производство по делу.

Представитель Раджабова возражал против прекращения банкротства. Он назвал действия должника злоупотреблением правом. Ранее сам Раджабов пояснил в суде, что право требования к фабрике перешло к нему по договорам цессии от "Мосгаза" и компании "Денэм Холл", задолженность подтверждена вступившими в силу судебными актами.

По информации следственных органов, утром 27 декабря бывший хозяин фабрики "Меньшевик" Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся. Подозреваемый был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в столице. Пресненский суд Москвы 28 декабря заключил Аверьянова под стражу на два месяца.

Сам Аверьянов заявил о том, что имел место рейдерский захват построенного им предприятия. По его словам, умысла убивать у него не было. Как заявил Аверьянов, когда к нему ворвались люди, он сделал предупредительный выстрел, а когда один из ворвавшихся попытался отобрать оружие, он выстрелил еще раз и попал в человека, которого не знал.