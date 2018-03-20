В Воронежской области столкнулись автобус и грузовик, сообщил источник

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь пострадали, по предварительным данным, при столкновении автобуса из Армении с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 673-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон" столкнулись автобус сообщением Ереван — Москва и грузовик. Предварительно, пострадали десять человек, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рейсовом автобусе ехали 48 пассажиров и два водителя. Обстоятельства ДТП выясняются.